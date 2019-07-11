Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya'nın Japon Nippon Paint'e satışı tamamlandı.

Nippon'dan yapılan açıklamada, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1,4 milyar lira oldu.

Şirketin borçları da hesaba katıldığında işletme değeri 2,39 milyar lira olarak belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Nippon, mevcut borcun finanse edilmesi amacıyla Betek Boya'ya sermaye artırımı sağlayacak.

31 YILLIK ŞİRKET



1988 yılında kurulan Betek Boya, sektöre girdiği ilk yıllarda inşaat malzemeleri pazarının ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon malzemeleri alanında faaliyet gösterdi. Betek Boya, 1993 yılında Avrupa'nın en büyük boya markası Caparol ile teknolojik işbirliği yaptı. Bu işbirliği neticesinde Filli Boya markası ortaya çıktı.

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