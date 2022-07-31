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Fındık fiyatları açıklandı (Fındıkta alım fiyatı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık alım fiyatını açıkladı. Buna göre; TMO kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 lira ödeyecek. Fındık üreticileri, artan üretici maliyetleri, dünyada kuruyemişe yönelik artan ilgi ve piyasaların Türkiye eksenli oluşması beklentisiyle taban fiyatın en az 55 lira olmasını istemişti.

Haberler - NTV Haber 31.07.2022 - 06:30

Fındık fiyatları açıklandı (Fındıkta alım fiyatı ne kadar?)

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatlarını açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da fiyat fiyatlarını duyurdu. Bunu göre;  fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödenecek.

TMO 2021 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 25.5 lira ile 27 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı.

Sadece bu yıl değil, her yıl 3 dolarlık fiyattan alım yapılması, yani sabit fiyata geçilmesi isteniyor.

Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'i Türkiye’de üretiliyor.

Türkiye, dünya fındık ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.

Bu yılın rekolte beklentisi ise 765 bin ton civarında.

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