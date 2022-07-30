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Fındıkta alım fiyatı bugün açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'da fındık alım fiyatını açıklayacak. Fındık üreticileri, artan üretici maliyetleri, dünyada kuruyemişe yönelik artan ilgi ve piyasaların Türkiye eksenli oluşması beklentisiyle taban fiyatın en az 55 lira olmasını istiyor.

Haberler - NTV Haber 30.07.2022 - 03:14

Fındıkta alım fiyatı bugün açıklanacak

Onbinlerce fındık üreticisi açıklanacak rakamı bekliyor. Üreticilerin beklentisi fiyatın geçen yılın iki katına çıkması. Geçen yıl 27 lira olan fındık alım fiyatının 54-55 lira olması talep ediliyor.

Üreticinin bir diğer beklentisi de fiyatın sabitlenmesi.

Sadece bu yıl değil, her yıl 3 dolarlık fiyattan alım yapılması, yani sabit fiyata geçilmesi isteniyor.

Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'i Türkiye’de üretiliyor.

Türkiye, dünya fındık ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.

Bu yılın rekolte beklentisi ise 765 bin ton civarında.

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