Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor

Her geçen yıl fındık ürününde rekolte düşüklüğüne yol açan hastalık yüzünden fındık üreticisi son yıllarda sorunlar yaşamaya devam ediyor. Fındıkta en önemli hastalıklardan olan ve yaklaşık 8 yıldır mücadele edilen külleme, beraberinde zararlılar ile birlikte ciddi rekolte kaybına yol açabiliyor.



Üreticiler, pandemi döneminde daha çok girdikleri fındık bahçelerinde bakımlarını yaparak ilaçlamalarını sürdürüyor. Ancak alınan tedbirler ve müdahalelere rağmen külleme hastalığı her geçen yıl yeniden kendini gösteriyor.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu anda külleme hastalığının tam ortaya çıktığı dönemde olunduğunu belirterek, ilaçlama yapılmayan bölgelerde hastalığın daha üst seviyelerde olduğunu söyledi. Çiftçilere yönelik sürekli olarak bilgilendirme çalışmalarının yapılığını kaydeden Soydan, “Üreticilerimiz de son yıllarda ciddi bir ilaçlama mücadelesi içindeler ama bunun yanında ilaçlama yapmayan çiftçilerin bahçelerinde şu an küllemenin daha fazla çıktığını görebiliyoruz. İlaç atanların bahçesinde ise zarar vermeyecek düzeyde ve bazılarında ise hiç yok” dedi.



"REKOLTEYİ DÜŞÜRÜYOR"



Külleme hastalığı ile artık fındık bahçelerinde erken mücadelenin çok daha önemli olduğunu kaydeden Soydan, “Yapmayanların bahçelerinde zaten artış olduğunu görüyoruz. Zaten külleme ile yaklaşık 8 yıldır mücadele ediyoruz. İlaç atılmayan bahçelerin zaten fındığı çuvala girene kadar ve çuvalda da iç kısımlarına hasar verdiğini ve çürüttüğünü söyleyebiliriz.



Bu günlerde hastalığın boyutu daha çok ortaya çıkıyor. Külleme hastalığı hem rekolteyi olumsuz etkileyecektir, hem de üreticinin de ekonomik kaybına neden olacaktır, en önemli tarafı da bu. Bu nedenle külleme ile ilgili muhakkak mücadele yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

