Fintech şirketleri büyüme trendini sürdürüyor

"Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması"na göre, fintech sektörünün küresel yatırımlardan aldığı pay 2021’de yüzde 82 artışla 91 milyar doları aştı.



Ödemeler başta olmak üzere blokzincir, bankacılık, sigortacılık ve kurumsal finansman olmak üzere toplam 12 alanda faaliyet gösteren fintech şirketleri, piyasalarda oluşan kaliteli analitik veri hizmeti trendinin bir getirisi olarak gelişimini hızlandırdı.

Finansal veri sağlayıcı dxFeed, 2016’dan bu yana yakaladığı büyüme trendini takip ederek 2021’de yüzde 45 büyüme elde ettiğini duyurdu.



dxFeed CEO'su Oleg Solodukhin

dxFeed CEO'su Oleg Solodukhin, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye pazarına 2015’ten bu yana hizmet veren bir şirket olarak, yerel piyasa dinamiklerini, yatırımcıların değişen alışkanlıklarını ve piyasadaki risk faktörlerini çok iyi biliyoruz.



Katma değerli ürün ve hizmetlerimizle yatırımcılara yüksek kaliteli pazar verileri sunmanın ötesinde fiyat eğilimlerini tahmin etme, piyasa risklerini hesaplama gibi kritik konularda kılavuzluk ediyoruz. Legoya benzeyen yapı taşlarından oluşan sistemimiz ve fark yaratan analitik hizmetlerimizle yatırımcılarımıza hızlı çözümler sunuyoruz.



Böylece finansal veri sağlayıcısı olarak yatırımcıları güvenli bir havuzda buluşturuyor, sunduğumuz derinlikli veri akışı hizmetiyle yatırımcılar için bir çekiç gücü oluşturuyoruz. Bu konumumuzla 2016’dan bu yana yüzde 560’ın üzerinde gelir artışı, 2021’de ise yüzde 45 güçlü bir büyüme elde ettik."



ENDEKS YÖNETİMİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM



Fintech pazarında giderek yükselen endeks yönetimi hizmetini, 2020 yılından bu yana yeni bir iş alanı olarak benimsediklerine değinen dxFeed Genel Müdürü Dmitry Parilov, "Endeks yönetimi hizmetimiz kapsamında kısa sürede The Small Exchange, Miami Exchange ve Susquehanna International için borsada işlem gören endeks ürünlerini piyasaya sunduk.

Bu yıl alternatif hisse senedi, emtia, OTC, De-Fi/Kripto, FX Opsiyonları ve sabit getiri endeksleri dahil olmak üzere kendi ürünümüzü de piyasaya sunarak endeks yönetimi ailemizi oluşturmayı planlıyoruz" dedi.



PORTFÖYÜNÜ ZENGİNLEŞTİRECEK



Fintech pazarının analitik hizmet trendinin yol göstericiliğinde geleneksel finansal piyasalarını geride bırakarak gelişimini sürdüreceğini belirten Dmitry Parilov, "2021'de erişimimizi De-Fi piyasasıyla genişlettik. API3 ve SupraOracle ile ortaklık kurduk. ChainLink aracılığıyla kripto borsalarına ilişkin gerçek zamanlı ve geçmiş veriler sunuyoruz.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Miami'deki Signature Art Basel VIP Networking Resepsiyonu’nda sanatsal bir NFT koleksiyonu düzenledik. Piyasanın yeni gelişim alanlarına yönelik çalışmalarımızı bu sene de sürdüreceğiz" diye belirtti.



YENİ ÜRÜNLER PİYASAYA SUNULACAK



Dmitry Parilov, 2022 hedefleri hakkında şu bilgileri verdi: "Pazarda analitik hizmet trendine yönelik yeni hizmetler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 2020'de oluşturduğumuz B2B2C perakende ortaklık ağımız istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu zamana kadar NinjaTrader, Medved Trader, MotiveWave, Kolay Saç Derisi gibi perakende şirketlerinin yazılımlarına Türk menkul kıymetlerine ait piyasa verilerini entegre ettik.

Bu yılın ilk yarısında yeni yatırım fırsatları arayışında olanlar ve farklı avantajlardan yararlanmak isteyenler için geliştirdiğimiz yeni ürünümüzü piyasaya sunacağız."