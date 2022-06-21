Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatı açıklaması

Sosyal medyada çıkan İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin 5 TL olduğuna yönelik iddialar, "Ekmeğe zam mı geldi?" sorusunu gündeme getirdi.

EKMEK 5 TL Mİ OLDU?

Konuya ilişkin açıklama, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi.

Balcı, "Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen 'Ekmek İstanbul'da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

İSTANBUL'DA EKMEK NE KADAR OLDU?

İstanbul'da 39 ilçe olduğunu belirten Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulaması olması, 5 liradan satılması, tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamı taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama, yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum.

Hatırlayacak olursanız kamuoyunda ve basında, geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ülke genelinde ekmeğin 6 lira olacağı, böyle kalmayıp 7 lira olacağı, hatta 10 lira olacağı telaffuzları yapılmaktaydı.

İlgili bakanlıklarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün geldiğimiz noktada ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liradan satılmaktadır. Yani ülkede uygulanan fiyat kilogramı 20 liradır" dedi.



"5 LİRA ALGISINI OLUŞTURMAYI DOĞRU BULMUYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Balcı, şöyle devam etti:

"Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla haziran ayında unda destekleme söz konusu olmamış olsaydı, bugün belki de 5 lirayı da konuşmuyor olabilirdik.

Un fiyatının 530 lira, 600 lira bandında seyretmesiyle fırıncı esnafımız için 5 lira da yeterli olmayabilirdi. Ama sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla, haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat şu anda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok şehrimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken, vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz.

Dolaysıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçesi olan İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı 5 lira algısını oluşturmayı doğru bulmuyorum."

"3 İLÇEDE UYGULANAN 5 LİRA FİYATI DOĞRU FİYAT DEĞİL"



Fırıncı esnafının mağdur olmaması için aynı zamanda tüketicinin de mağdur olmaması için iki tarafı da düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Balcı, "200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız kilosu 25 liraya gelir. Dolayısıyla bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir.

İstanbul, bir an önce Türkiye'de uygulanan 4 lira fiyatını almalı. 200 gram ekmek 4 lira olmalı. Kilosu 20 lira olan fiyatı uygulamaları gerekir" diye konuştu.

İTO'DAN EKMEK AÇIKLAMASI



Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir.

Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı.