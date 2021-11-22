Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 4-5 lira olacak' iddialarına yanıt

Ekmek 4-5 lira mı olacak? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haberler - DHA 22.11.2021 - 15:08

Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 4-5 lira olacak' iddialarına yanıt

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.

Ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusu olduğunu belirten Balcı, ''Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğalgaz ve su fiyatları her gün değişmektedir'' ifadesine yer verdi.

Halil İbrahim Balcı şöyle devam etti:

''Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır.''

''MAKUL SEVİYELERDE GÜNCELLENECEK''

İstişarelerle çözümden yana olduklarını ve bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Balcı, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.

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