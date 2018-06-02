Fitch'ten yapılan açıklamada, kararda bankaların performansının, varlık kalitesinin, likiditesinin ve finansman profillerinin risklerine ilişkin yansımaların etkili olduğu belirtildi. İzleme sürecinin 6 ayda tamamlanması bekleniyor.
Açıklamada, Türk bankalarının yüksek riske sahip bir ortamda faaliyet göstermelerine rağmen, büyük oranda tatmin edici finansal ölçütler içerdiği de vurgulandı.
Moody's'den yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin "BA2" seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makro-ekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.
Fitch 25 bankayı izlemeye aldı
NTV HaberEkonomi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu. Bir diğer kuruluş Fitch de 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine aldığını açıkladı.
Fitch'ten yapılan açıklamada, kararda bankaların performansının, varlık kalitesinin, likiditesinin ve finansman profillerinin risklerine ilişkin yansımaların etkili olduğu belirtildi. İzleme sürecinin 6 ayda tamamlanması bekleniyor.