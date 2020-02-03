Fitch: Corona virüsü salgını büyürse petrol talebi azalabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüsü salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini belirtti.

fitch.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çin İstanbul Başkonsolusu'ndan corona virüsü açıklaması: 362 kişi öldü

Çin İstanbul Başkonsolusu'ndan corona virüsü açıklaması: 362 kişi öldü

Çin'de Corona virüsü için 23 Ocak'ta inşasına başlanan hastane 10 günde tamamlandı

Çin'de Corona virüsü için 23 Ocak'ta inşasına başlanan hastane 10 günde tamamlandı

Tayland'da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

Tayland'da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

Corona virüsü hakkında merak edilen 20 soru

Corona virüsü hakkında merak edilen 20 soru

Fitch Ratings, corona virüsü salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası etkilerinin, virüs salgının ne kadar süreceğine ve OPEC+ ülkelerinin üretim seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.

Fitch değerlendirmesinde, “2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Çin’ın petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.

TÜRKİYE'DEN ÇİN'E MASKE İHRACATINDA PATLAMA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...