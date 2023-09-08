Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomideki değişim kredi notu için olumlu

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FİTCH KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fitch, 8 Eylül cuma günü saat 23.30/00.00 civarında notunu gözden geçirecek ve ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.
FİTCH NOTU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Analistler, bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.
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