Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomideki değişim kredi notu için olumlu

Fitch Türkiye kredi notu kararının ne zaman açıklanacağı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Orta Vadeli Program'dan (OVP) sonra gözler Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ile ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomideki değişim kredi notu için olumlu

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FİTCH KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fitch, 8 Eylül cuma günü saat 23.30/00.00 civarında notunu gözden geçirecek ve ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.

Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomideki değişim kredi notu için olumlu - 1

FİTCH NOTU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

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