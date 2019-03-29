Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Fitch, Türk bankaların zayıf varlık kalitesine karşı kayda değer tampona sahip olduğunu bildirdi.
Kurumdan yapılan değerlendirmede şöyle denildi:
"Türk bankacılık sektörünün kârlılığı ve sermaye tamponları varlık kalitesinde potansiyel kötüleşmeye karşı hala ciddi tampon, destek sağlıyorlar. Analizlerimiz zarar hazmetme tamponlarının güçlü olmaya devam ettiğini gösteriyor."
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