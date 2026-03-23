Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilenler gün boyunca Kuyumcukent'e akın etti. Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanları doldu. Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede hareketlilik gün boyu sürdü.

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.



Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.