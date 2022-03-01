Fiyat İstikrarı Komitesi bugün toplanacak

Ukrayna savaşının ekonomiye olası etkilerine karşı Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor. Bakan Nurettin Nebati başkanlığındaki toplantı, bugün saat 19.00'da gerçekleştirecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 11:35

Fiyat İstikrarı Komitesi bugün toplanacak

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İstikrarı Komitesi'nde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

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