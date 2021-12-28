Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı.



Bakan Nebati, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" sözlerine yer verdi.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılıyor.