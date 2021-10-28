Floki Coin nedir ve nasıl alınır? (Floki Coin kaç dolar/TL?)

Elon Musk, Eylül ayında Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını yayınlamış ve "Floki geldi" notu ile paylaşmıştı. Musk'ın paylaştığı tweeti mesaj olarak algılayan yatırımcılar, içinde floki geçen çok bilinmeyen kripto paraların değerini arttırmıştı. Peki, Floki nedir?



FLOKI COIN NEDİR?



Floki Inu bir mem parası değildir. Shiba Inu topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından oluşturulan yeni bir kripto para birimi olan Floki Inu, adını Elon Musk’ın kendi Shiba Inu’sundan aldı. Yatırımcıları ödüllendirmek için tasarlanan Floki Inu her işlemde cüzdanınıza daha fazla Floki Inu parası ekler.

FLOKI GÜNCEL FİYATI



Floki Inu bugünkü fiyatı ₺0.001078 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺994,568,084 TRY.



