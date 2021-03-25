Foça'da yazlık fiyatları yüzde 50 arttı

Türkiye genelinde satılık konut fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Şubat ayı verilerine göre ilk defa satılan konutlar sıralamasında İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 716 konut satışı ile Ankara ve bin 335 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında İzmir’de 3 bin 324 konut satışı oldu.

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Foça'da Şubat 2021 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatlarında yüzde 50'ye yakın bir artış oldu. Yetkili gayrimenkul danışmanı Adem Karataş, “Doğal güzellikleri, denizi ve sakinliğiyle öne çıkan Foça'da satılık konut fiyatlarında artış olmasına rağmen piyasada durgunluk yaşanıyor.

Konut kredisi faizlerinin biraz aşağılara inmesi gerekir. Korona virüs salgını nedeni ile insanların kalabalık şehirlerden uzaklaşması ve yaşam şekillerini değiştirmek isteyenlerin yazlık evlere talebi artınca fiyatlar da haliyle yükseldi. Konumuna göre 2 oda 1 salon ev fiyatları 400 bin TL'den başlıyor. 1+1 ev fiyatları 300 bin TL'den başlıyor" dedi.

KİRA FİYATLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ



Konut fiyatlarındaki artışın etkisi kira fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıla göre bölgede kira fiyatlarında yüzde 35 ile 40 arasında artış olduğunu ifade eden Karataş, pandemi ve depreminin ev fiyatları ve kira fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Karataş, "Foça bölgesinde kira fiyatları eşyalı ve eşyasız olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Deniz mesafesi ve şehir merkezi gibi konumlara göre kira fiyatları eşyasız dairelerde en düşük bin 500 TL’den kiralanıyor.

Eşyalı daireler yaz sezonunun yaklaşması ile 2 bin TL’den başlıyor ve sezonluk fiyatlar geçen seneye göre yüzde 40-50 civarında arttı" diye konuştu.

ARŞİV: BAHÇELİ EV FİYATLARI ARTTI