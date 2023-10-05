Forbes’un en zengin 400 ismi arasına girdiler: Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?

2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. Bu isimler özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen oldu.
Eren Özmen 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye girerken, 3,3 milyar dolarlık servetiyle eşi Fatih Özmen 345. sırada kendine yer buldu.
EREN ÖZMEN KİMDİR?
Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanıdır. 1980'lerin başında, Eren Özmen yüksek öğrenim görmek için için ABD'ye gitti. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı., Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanında genişledi.
FATİH ÖZMEN KİMDİR?
Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve CEO olarak görev almaktadır.
Türkiye'de hayata gözlerini açan ve eski Türk Ulusal Bisiklet Şampiyonu olan Özmen, ABD'nin Reno Üniversitesi (UNR) Elektrik Mühendisliği mezunudur.
Navigasyon ve iniş sistemleri üzerinde yüksek lisans yaparak birçok çalışmada rol almış ve başarılara imza atmıştır. 1994 yılında, Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen Sierra Nevada Corporation'ı satın almıştır.
2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu.
Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.
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