Forbes’un en zengin 400 ismi arasına girdiler: Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?

2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. Bu isimler özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen oldu.

Eren Özmen 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye girerken, 3,3 milyar dolarlık servetiyle eşi Fatih Özmen 345. sırada kendine yer buldu.