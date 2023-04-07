Forex nedir, ne demek? Forex kelimesinin anlamı ne?

Forex, Uluslararası finans piyasası olan Foreign Exchange kelimelerinin ilk hecelerinden oluşmaktadır. Forex, Türkçede döviz piyasaları anlamına gelmektedir.



Dünyanın en büyük ve en likit finans piyasası olarak kabul edilen bu piyasada başta ülke para birimleri olmak üzere altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenler yer alır.

Bunun yanı sıra pamuk, mısır, soya, kakao gibi zirai ürünler; alüminyum, bakır gibi metaller; petrol, doğalgaz gibi emtialar; hisse senetleri ve borsa endeksleri; CFD’ler dahil olmak üzere çok geniş yelpazede yer alan yatırım enstrümanları işlem görmektedir.

