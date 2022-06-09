Fosil yakıtlar, ürünlerin fiyatlarını artırıyor

Finlandiya'da, Åbo Akademi Üniversitesi, Turku Üniversitesi ve PBI Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, sürdürülebilir nakliyenin farklı mal kategorilerinin fiyatlarını ne kadar etkileyeceğini analiz etti. Çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı: Bu yakıtın kullanımı elektronik ve ulaşım ekipmanı fiyatlarını daha az artırabilir.



Çalışma, ürünleri fosil yakıtlar yerine yenilenebilir yakıtlar kullanılarak taşınmasının, elektronik ve ulaşım ekipmanlarının fiyatlarını yüzde 1’den daha az artıracağını gösteriyor.



Araştırmaya göre düşük değerli malların fiyatları artan akaryakıt maliyetlerinden daha fazla etkileniyor. Buna karşılık yüksek değerli mallar için önemli bir fiyat avantajı yaratıyor.