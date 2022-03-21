Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu

Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından uygulandı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu bildirerek, "Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlıklarını ve Fransız finans kurumlarındaki özel kişilerin hesaplarındaki 150 milyon euroluk varlıkları dondurduk" dedi.

Aralarında ABD, Fransa ve İngiltere'nin yer aldığı birçok ülke Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurma kararı aldı.

Le Maire ayrıca, Fransa’da Rus vatandaşlarına ait yaklaşık yarım milyar euro değerindeki 30 gayrimenkul varlıklarının da dondurulduğunu aktararak, "Toplamda, dondurduğumuz varlık değeri neredeyse 1 milyar ile 850 milyon euro arasında” dedi.

