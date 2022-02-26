Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Avrupa ülkeleri arasında Rusya'nın bu sistemden çıkarılması konusunda çekincelerin olduğunu, Fransa'nın ise bu ülkeler içinde yer almadığını ve Rusya'nın bu sistemden çıkarılmasından yana olduklarını belirtti.



Le Maire, Fransa'nın AB dönem başkanlığını üstlendiği için diğer ülkelerin görüşlerini dikkate aldığını kaydetti.



Bu konuyu AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası ile değerlendireceklerini ifade eden Le Maire, bunun kararının gelecek saatlerde alınacağını, Avrupalı ülkeler arasında mutabakat oluşması gerektiğini söyledi.



Le Maire, Rusya'yı yaptırımlarla ekonomik ve politik olarak zayıflatmak istediklerini belirtti.