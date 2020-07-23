Fransa'da demiryolu kurtarma paketi

Fransa devlete ait demiryolu şirketini kurtarmak için bir kurtarma paketi hazırlığı yapıyor. Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, Le Figaro Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Şirketin nakit akışında sorun yok. Ancak devlet birkaç milyar euro yardımda bulunacak" dedi.

Reuters 23.07.2020 - 13:01

Fransa'da demiryolu kurtarma paketi

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Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Cebbari, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın devlet demiryolu şirketi SNCF'nin birkaç milyar euro sağlayarak corona virüs krizinden kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Cebbari, hükümetin şirkete sermaye artırımı veya ek bir borç geri alımı yoluyla yardımcı olacağını da ifade etti.

“SNCF'de nakit akışı sorunu yok. Ancak devlet buna birkaç milyar euro yardım edecek” dedi.

Cebbari, hükümetin bu yardım karşılığında SNCF'den “yüksek düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal performans” bekleyeceğini belirtti.

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