Fransa'da IKEA'ya 1 milyon euroluk "casusluk" cezası

Fransa'da, İsveç'in mobilya devi IKEA'ya "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon euro para cezası verildi.

Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 17:18

Fransa'da IKEA'ya 1 milyon euroluk "casusluk" cezası

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Fransa'dan IKEA’ya "çalışanlarına karşı casusluk" nedeniyle para cezası

Fransa'dan IKEA’ya "çalışanlarına karşı casusluk" nedeniyle para cezası

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin euro para cezası verdi.

Baillot'un suçlamaları reddederek karara itiraz edeceği belirtildi.

IKEA da "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Versailles Savcısı Pamela Tabardel, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtmişti.

IKEA Fransa hakkında, 2 milyon euro para cezası istenmişti.

2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edilmişti.

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