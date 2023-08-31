Fransa'da süpermarketlerdeki 5 bin ürünün fiyatları sabitlenecek

Le Maire, konuk olduğu France 2 kanalında, süpermarketlerdeki 5 bin ürünün fiyatının sabitleneceğini veya düşeceğini belirtti.



Söz konusu ürünlerden bazılarının fiyatlarının yüzde 5 ila 15 düşeceğini söyleyen Le Maire, yıl sonunda süpermarketler ve 75 sanayi devi arasında yapılması beklenen ürün fiyat müzakerelerinin erkene alındığını ve eylülde başlayacağını dile getirdi.



Le Maire, müzakereleri erkene alarak ürün fiyatlarının Ocak 2024'ten itibaren düşmesini beklediklerini kaydetti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin