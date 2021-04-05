İngilizlerin tatil rezervasyonları en çok Türkiye ve Yunanistan’a arttı, Dalaman New York’u geçti

Akın MURTEZA / ntv.com.tr

Geçtiğimiz günlerde kutlanan Paskalya geçmiş yıllarda uluslararası taşımacılık yapan ve turizm sektörünün “para kazanmaya” başladığı dönem olarak kabul ediliyordu, ancak bu yıl gökyüzü Covid-19 nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Covid-19 karantinaları nedeniyle uluslararası uçuşların durdurulması ve sınırların kapatılması sebebiyle insanlar önümüzdeki yaz nerede ve nasıl tatil yapacaklarını henüz tam olarak planlamamışken, aşılamaya en erken başlayan ve vatandaşlarının yarısından fazlasına bir doz aşı uygulayan İngiltere, seyahatlere en erken başlayacak ülke olarak gözüküyor.

'TRAFİK IŞIĞI' SİSTEMİ AÇIKLANACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bugün sınırları yeniden açma planlarını açıklaması beklenirken ülkeleri aşılamalara, enfeksiyon oranlarına ve Covid-19 varyantlarının yayılımlarına göre derecelendirecek bir "trafik ışığı" sistemini desteklemesi bekleniyor.

Uluslararası seyahatin özgürleşmesinin beklendiği İngiltere’de sınırların en erken Mayıs ayının ortasından açılması beklenirken, yol haritasının belirleneceğinin açıklanmasıyla rezervasyonlarda büyük artış görüldüğü bildirildi.

Önümüzdeki yaz seyahat ile ilgili henüz çok az şey net olarak bilinirken çevrimiçi rezervasyon platformu Skyscanner'dan gelen Financial Times verilerinin analizine göre, İngilizler önümüzdeki yıllara göre rezervasyonlarda en fazla artışı Yunanistan ve Türkiye’ye gösterdi.



TÜRKİYE'DE DALAMAN VE İSTANBUL, YUNANİSTAN'DA ATİNA

2019 yılında İngiltere vatandaşlarının her 100 rezervasyondan 4,6’sı Yunanistan’a olurken, 2021 yılında bu rakam 8,6’ya çıkarak en fazla artışı gösterdi.

Analizde yer alan 160 ülke arasında ikinci sıraya Türkiye yerleşirken, ülkeyi 2019 yılında yaklaşık yüzde 3,5 tercih ederken bu rakam yüzde 5,5 seviyelerine yükseldi. Türkiye’de özellikle Dalaman ve İstanbul havalimanlarına alınan biletlerin sayısında büyük artış görüldüğü belirtilirken Yunanistan’da ise en fazla artışı Atina gösterdi.

'PAKİSTAN VATANDAŞLARI ÜLKELERİNE GİDECEK'



Financial Times, İngiliz tatilcilerin bu yıl bazı geleneksel yaz noktalarına ise daha az talep gösterdiğini belirtirken Fransa, İtalya ve Portekiz’in rezervasyon payının 2019’daki seviyelere göre biraz düştüğünün altını çizdi.

Financial Times ülkelerin dışında şehirlere yapılan rezervasyonları da incelerken İngiltere’de yaşayan Pakistan vatandaşlarının ülkelerine dönmek üzere aldıkları biletlerde büyük artış görüldüğünü açıkladı.

DALAMAN, ORLANDO VE NEW YORK'U GEÇTİ

Şehirler incelendiğinde ise, 2021 rezervasyonlarında Pakistan’ın İslamabad şehri ilk sırada çıkarken İspanya’nın popüler tatil bölgesi Alicante ve Portekiz - Faro’nun ilk 3’te yer aldığını bildirdi.

2019’da İngiliz turistler tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nden Orlando ve New York en çok tercih edilen şehirler olurken 2021'de ABD'de yaşanan yoğun Covid vakaları nedeniyle büyük düşüş görüldü. Türkiye'yi corona virüs ile mücadelede başarılı gören İngilizlerin yaptığı rezervasyonlar sonrasında ise Dalaman, Orlando ve New York’u geride bıraktı.

İNGİLİZLER YOĞUN TALEP GÖSTERİYOR



Rezervasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Diana Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, ”Bu rezervasyonların anlamı, Türkiye’nin Covid-19 mücadelesinin İngiliz turistlerin gözünde sınıfı geçtiğidir. Bu durumu İngilizler oluşturdu. İngilizler Türkiye için hevesli ve yoğun talep gösteriyorlar” derken, “ İngilizler ilk dalga rezervasyonlarını yaptı. Boris Johnson’un açıklamalarının ardından ikinci dalga rezervasyon bekliyoruz. Son olarak da İngiltere’deki satış acentalarının açılmasıyla üçüncü dalgayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.



‘HAZİRAN SONRASI DOLU DOLU GEÇECEK’



Boris Johnson’ın açıklamalarının ardından belirsizliğin ortadan kalkacağını belirten Burak Tonbul, “Dalaman havalimanının dış terminaline inen turistlerin yüzde 64’ü İngiliz vatandaşları. Antalya için Rus turist ne ise, Dalaman için de İngiliz turist aynı değeri taşıyor” derken, “ Türkiye’nin son dönemde yurtdışındaki siyasi temasları turizmi olumlu etkileyecek. Haziranın yarısını geçtikten sonra sezonun kalan 4-4,5 aylık bölümü dolu dolu geçecek” ifadelerini kullandı.