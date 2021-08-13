FT: Teknoloji girişimleri Silikon Vadisi'nden değil İstanbul'dan çıktı

Dünyanın önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergisi Financial Times, Türk girişimcilerin ve ticaret şirketlerinin başarısıyla ilgili uzun bir analiz kaleme aldı.

Teknoloji yatırımları açısından bu yılın sıcak fikirlerinin Silikon Vadisi'nden değil Türkiye'den çıktığına yer verildi. "Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu" başlıklı analizde, start-up'ların başarısının Türkiye'de dönüm noktası olduğu belirtildi.



Haberinde teknoloji yatırımcılarının, ABD'de online market teslimatına yönelik start-up'lara milyarlarca dolar yatırdığı belirtilirken, 10 dakikada teslimatla sektörün önde gelen şirketlerinden Türk şirketi Getir'in değerinin şu anda 7.5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.

GİRİŞİMCİLERİN YENİ MERKEZİ TÜRKİYE



Haberde şirketin kaderindeki geçen yılki ani değişimin, Türkiye'nin teknoloji endüstrisindeki büyük değişimin de bir parçası olduğuna dikkat çekildi. FT, haberinde "Geçen yazdan bu yana, e-ticaret platformları ile oyun geliştirici şirketlerin de içinde olduğu Türk teknoloji şirketleri, değerlerinin, start-up başarısı için küresel bir kilometre taşı olarak görülen milyar doları aştığını gördü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki e-ticaret yayılımını, üç yıl önce yüzde 3,5'ten bugün yüzde 10'a yükseldiği tahmin edildiği belirtilen habere göre, bunun arkasındaki nedenlerden biri olarak da pandeminin etkisiyle küresel çapta çevrimiçi perakendenin aşırı büyümesi gösterildi. Haberde, Trendyol'un bu hafta SoftBank ile birlikte 1,5 milyar dolarlık fonlama turunu yöneten General Atlantic'in Genel Müdürü Melis Kahya Akar'ın, "Covid kademe atlattı. Türk şirketlerinin daha küresel düşünmeye başlaması için artık tüm parçalar yerine oturdu" ifadeleri yer aldı.

Haberde, şu anda 16,5 milyar dolar değer biçilen ve çoğunluk hissesi Alibaba'ya ait olan Trendyol'un, gıda dağıtım sektörüne doğru genişlemeden ve dijital bir cüzdan çıkarmadan önce faaliyetlerine 2010 yılında çevrimiçi bir moda perakendecisi olarak başladığı anlatıldı.



Türk şirketlerinin uluslararası ilgiyi çekecek kadar büyüdüklerinin belirtildiği haberde, oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games’in başarısına da dikkat çekildi.