FTX TR, TRON listelemelerini kutlamak için 2,5 milyon TL ödül dağıtıyor

Türkiye merkezli kripto para borsası FTX TR, kripto ekosisteminin yakından tanıdığı Justin Sun tarafından kurulan Tron Vakfı’nın projesi TRON (TRX) işlem çiftlerini listeledi.

Bu sayede FTX TR kullanıcıları, TRX/UST, TRX/USDT, TRX/TRY, TRX/BTC ve BTT/USD işlem çiftlerine kripto para alım satımı yapabilmeye başladı.

Bu gelişmeyi kutlamak için Tron ekibiyle işbirliği yapan FTX TR, dün başlayan ve 8 Temmuz'a kadar sürecek kampanyasıyla 2,5 milyon TL değerinde ödüllü bir kampanyaya imza attı.



2 GÖREVİ TAMAMLAMAK YETİYOR



Kripto para borsası FTX TR tarafından düzenlenen 2,5 milyon TL değerindeki kampanyada ödüle hak kazanmak için iki basit görevi tamamlamak yeterli oluyor.

FTX TR kripto para borsasına üye olan ve kimlik doğrulama işlemini gerçekleştiren yeni kullanıcılar, 8 Temmuz’a kadar TRX/TRY işlem çiftinde 100 TL veya daha fazla alım satım işlemi yaparak 150 TL ödüle hak kazanıyor.

Etkinlik süresi boyunca referans koduyla arkadaşlarını kripto para borsası FTX TR’ye davet eden ve iki görevi tamamlamalarını sağlayan tüm kullanıcılar ise işlemleri tamamlayan her arkadaşları için 100 TL değerinde ödül kazanıyor.

Kazananlar, ilk işlem yapanlar öncelikli olacak şekilde, toplamda 100 TL’yi aşan ilk TRX/TRY alım-satım işleminin zamanlaması baz alınarak belirlenecek.

Etkinlik, 2,5 milyon TL’lik ödül havuzu bitene kadar sürecek. Kazanan kripto para yatırımcılarının hak ettikleri ödüller, hesaplama süresi tamamlandıktan sonra, 7 gün içinde FTX TR hesaplarına TRON cinsinden dağıtılacak.



KAMPANYA 8 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK



Türkiye'nin güvenilir kripto para borsası mottosuyla faaliyet gösteren FTX TR, işlem hacmi ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen küresel kripto para borsası FTX International'ın Türkiye yatırımı olarak konumlanıyor.

7/24 Türk Lirası yatırabilme ve işlem yapabilme olanağı sunan FTX TR, rekabetçi komisyon oranlarıyla kripto ekosistemine dahil olmak için en doğru adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

FTX TR kullanıcıları, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Litecoin, Apecoin, Dogecoin, Shiba gibi ünlü kripto para birimlerinde işlem yapabiliyor. FTX TR’nin 2,5 milyon TL değerinde ödül havuzuyla düzenlediği TRON kampanyası 8 Temmuz'a kadar devam ediyor.