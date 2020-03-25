G20 liderleri video konferansla toplanacak

Dünya corono virüs ile yeni bir dönemi girdi. G20 Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında "video konferans" yöntemiyle yarın olağanüstü toplanacak. Zirvenin gündemiyse corona virüsle mücadele.

Zirvede, virüsle mücadelede yürütülen küresel çalışmaların koordine edilmesi ve virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması konuları görüşülecek.

Zirveye, G20 dönem başkanı Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz başkanlık edecek. Uluslararası Af Örgütü, G20'yi oluşturan önemli alt çalışma gruplarından olan C20'ye, dünya üzerindeki 220'yi aşkın uluslararası sivil toplum kuruluşunun katılmayacağını açıkladı.



CORONA VİRÜS'E KARŞI İNGİLTERE'DE SERT TEDBİRLER

