G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Covid-19 gündemiyle toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı 15.04.2020 - 20:55 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 20:57

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G20 hazine bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, salgınla mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Eylem Planına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik."

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