Galataport için geri sayım sürüyor

Halkın 200 yıldır ayak basmadığı Karaköy'ün Boğaz'a bakan kıyısını dev bir alışveriş ve eğlence alanı haline getirmek için 2013'te ihalesi Doğuş Holding tarafından alınan ardından Bilgili Holding'in de ortak olduğu Galataport projesinde yer alan mağazaların yüzde 70'i için yerleşim çalışması yapıldı.

52 bin metrekare alana inşa edilen alışveriş mahallesi içinde bütün gelir gruplarına uygun 'marka karması' yapıldı. Galataport İstanbul Proje Geliştirme Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, projeyle ilgili son ayrıntıları Sabah gazetesinden Pınar Çelik'e anlattı. Projede mağazalar için ölü alan olmadığını ve metrekare fiyatlarında İstinyepark ve Zorlu'nun referans olabileceğini belirten Kaymak, kamudan döviz bazlı ihale ile alındığı için Galataport'ta bir istisna olduğunu, kiraların euro bazlı tahsil edileceğini söyledi.

KARAKÖY ESNAFINA DA YER VERİLECEK

Galataport'a ilk cruise gemisinin bahar aylarında yanaşması bekleniyor.

250 mağazanın olacağı alışveriş alanının yüzde 35'i yeme içmeye ayrıldı. Bu da 55-60 restoran anlamına geliyor. Doğuş Grubu'nun eğlence markası Dream bünyesinde yer alan markaların yanı sıra tüm gelir gruplarına hitap eden cafe ve restoranların da olacağı projede gece belli bir saatten sonra eğlenmeye devam etmek isteyenler için de mekanlar olacak. Projede Karaköy esnafından da 4-5 mağazaya yer vereceklerini dile getiren Kaymak, "Karaköy'e organize perakendeyi getiriyoruz" dedi. İstanbul'un kültür sanat lokasyonu haline gelen Karaköy'ün bu yapısına uygun olarak projede İstanbul Modern ve İstanbul Resim Heykel Müzesi'ne de yer verdiklerini ifade eden Kaymak, "İki müze hem turist hem lokal ziyaretçi açısından başka bir cazibe merkezi olacak. Bu iki müze arasındaki Bebek parkı büyüklüğünde rekreasyon alanında da kültür sanat ve eğlence aktiviteleri yapacağız" dedi.

KRUVAZİYER TURİSTİ KİŞİ BAŞI 2 BİN EURO HARCIYOR

İstanbul, Galataport ile yeniden 'iyi para harcayan' kruvaziyer turistine kavuşacak.

Mağazaların Galataport'a özel koleksiyonlar da hazırlayacağının altını çizen Kaymak, proje içinde yer alan iki katlı Paket Postanesi yapısını da Kapalıçarşı'dan esinlenerek dizayn ettiklerini bu alanda prestijli markalarla önemli zanaatkârların dükkânlarının olacağını söyledi. Kaymak, "İstanbul'da imza bina olacak. Kendi başına bir hikayesi olduğu için projeyi sırtlayan alanlardan biri. İçinde 70 üzeri mağaza olacak" dedi. Yılda 7 milyon turist hedeflediklerini dile getiren Kaymak, "Bunların da 1.5 milyonu kruvaziyer turisti olacak" diye konuştu.

İSTANBUL'DA DENİZE EN YAKIN OFİS ALANI

Galataport ofis alanlarına çokuluslu şirketler de ilgi gösteriyor.

Projenin AVM ve ofis kiralamalarını gerçekleştiren JLL'in CEO'su Tarkan Ander ise mağazaların yüzde 70'i için yerleşim çalışması yapıldığını ve mayısta açılacaklarını söyledi. Ander projede 43 bin metrekarelik ofis alanı da olduğunu belirterek, "İstanbul'da denize bu kadar yakın olan bir ofis alanı bulmak neredeyse imkansız, dolayısıyla çok değerli" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'U İNCELEDİ