Galataport İstanbul, tarihin en büyük kapasiteli yolcu gemisi Costa Venezia'nın ilk durağı oluyor

2021 yılının Ekim ayından itibaren kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başlayan Galataport İstanbul, limanda şimdi de Costa Venezia’yı misafir ediyor. Tarihte limanlarımıza yanaşan en büyük kruvaziyer gemisi olan Costa Venezia 5260 yolcu kapasitesi, 64 metre yüksekliği ve 323 metre boyuyla dikkat çekiyor.

27 Nisan günü Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan gelerek 2 Mayıs akşamına doğru İzmir’e gitmek üzere İstanbul’dan ayrılacak, merkezi Florida’da bulunan uluslararası bir yolcu gemi şirketi olan Carnival Cruise Line’a ait Costa Venezia, bu sefer ile ilk defa suya iniyor ve ilk durağı olan Galataport İstanbul’a yıl sonuna kadar birçok sefer daha gerçekleştirmesi bekleniyor.



YIL SONUNA KADAR 200 GEMİNİN GELMESİ BEKLENİYOR



Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Costa Venezia gemisinin Galataport İstanbul’dan başlayacak ilk seferi hakkında şunları söyledi: “Galataport İstanbul olarak beş yıllık bir aradan sonra 2021 Ekim ayından bu yana yolcu gemilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Costa Venezia beş bin iki yüz altmış yolcu kapasitesi ve büyüklüğü ile kruvaziyer gemileri arasında çok önemli bir yere sahip. 323 metre uzunluğu ile neredeyse Eyfel Kulesi’ne eşdeğer.

Tarihte limanlarımıza yanaşan en büyük gemi olmasının yanı sıra ilk seferine de buradan başlayacak olması bizler için gurur kaynağı. Bu hem İstanbul’un tanıtımına hem de ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Uluslararası ve ulusal tüm düzenlemeleri yerine getirdiğimiz, dünyada ilk kez uygulanan özel kapak sistemine bağlı yer altı terminalimiz halihazırda kruvaziyer şirketlerinin ve tüm sektörün merceği altında.

Galataport İstanbul olarak 3 yıl aradan sonra katıldığımız sektörün en büyük fuarı Seatrade Cruise Global’de gördüğümüz ilgi de bunu destekler nitelikte. 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 250 gemiyi ve 750 bin yolcuyu ağırlamayı hedefliyoruz, Türkiye’nin ve bölgenin turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"KRUVAZİYER TURİZMİNE HAREKETLİLİK GETİRECEK"



Kruvaziyer sektöründe, seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.



Ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul’un Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getireceği öngörülüyor.



Galataport İstanbul, pandemi öncesinde belirlenen hedef doğrultusunda yılda 1,5 milyon yolcu ve mürettebat sayısına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyerle ülkeye gelen ziyaretçilerin, gemilerin uğradığı her ülkede turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.



GEMİ LİMANA YANAŞTIĞINDA SAHİL ŞERİDİ HALKA AÇIK OLMAYA DEVAM EDİYOR



Galataport İstanbul, şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına dönüştürürken, yer altı terminali, özel kapak sistemi, geçici gümrüklü alan gibi inovasyonları hayata geçirerek sektör dinamiklerini değiştirmiş oldu.



29.000 m2’ye yayılan Galataport İstanbul kruvaziyer terminali ile limanda gemi olmadığı zamanlarda gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran, 176 kapaktan oluşan özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü saha yaratılarak sahil şeridi erişime açık kalmaya devam ediyor.

Bu inovasyon sayesinde Karaköy'ün sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, açık olmaya devam ediyor. Yolcuların her türlü terminal, bagaj ve pasaport kontrol işlemleri dünyanın ilk yeraltı terminalinde gerçekleşiyor.

