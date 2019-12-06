Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı

Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki Florya sorunu aşıldı ve yeni protokol imzalandı.

Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle Galatasaray ile yapılan protokollerin Emlak Konut tarafından feshedildiği hatırlatıldı.

- GS, Emlak Konut’a 120 milyon lira ödeyecek.

- GS, Emlak Konut’un Florya için yaptığı masrafları da ödeyecek.

- Riva projesi aynı şartlarıyla devam edecek.

Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokolü 4 Aralık'ta imzalandığı kaydedildi.



MUSTAFA CENGİZ: ALDIĞIMIZ PARAYI İADE EDİYORUZ

Proje anlaşmasında açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bugün burada Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren maalesef fiziki ve hukuki nedenlerden ötürü çıkamadığımız evimize yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz.

Biz bu gecikmeden, 2016'dan ihalenin realize olduğu Mayıs 2018 itibariyle kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. 120 milyon TL'yi. Biz evimizin bedelini ödeyerek, tekrar sahip oluyoruz. Ne mutlu" ifadelerini kullandı.

Kararın KAP'a bildirilmesinin ardından borsada Galatasaray hisseleri yüzde 4, Emlak Konut hisseleri yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.