Altın fiyatları canlı grafik 22 Mayıs: Altın fiyatları ne oldu, düştü mü, çıktı mı? Gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları
22.05.2026 10:03
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalar ve devre kesicilerin devreye girmesi, yatırımcıları güvenli liman arayışı olan altına itti. İşte 22 Mayıs 2026 tarihli gram, çeyrek ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.649,58
Gram altın satış: 6.650,50
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.784,00
Çeyrek altın satış: 10.879,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.526,29
Ons altın satış: 4.526,90
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 21.557,00
Yarım altın satış: 21.740,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 42.293,80
Tam altın satış: 43.126,11
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 42.989,00
Cumhuriyet altını satış: 43.348,00