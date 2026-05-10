Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri
10.05.2026 09:24
2026 yılı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yaklaşık 17 milyon emekli vatandaşın gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının son haftasında kutlanacak bayram öncesinde, "İkramiyeler ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başladı. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
İkramiye ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.
Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor.
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bir zam beklenmiyor.