Emekli maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödemeleri başladı
21.05.2026 08:54
Emekli maaşı ödemeleri, 2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş ödeme takvimi belli oldu. İşte bayram öncesi emeklilerin maaşlarının yatırılacağı tarih.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin ödeme tarihleri netleşti. İşte tahsis numarasına göre gün gün 2026 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı ödeme takvimi.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden bayram öncesi emekli maaşlarının yatırılacağı tarihi paylaştı. Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Buna göre; Hem bayram ikramiyeleri hem de SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
SSK kapsamındaki emeklilerin Mayıs dönemi aylıkları ve bayram ikramiyeleri şu tarihlerde yatırılacak:
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde,
Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklar.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için belirlenen tarihler şöyledir:
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini hesaplarında görecekler.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde ödenecek.