Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SGK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi
13.05.2026 09:37
Emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarih, SGK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması takvimi netleştirdi.
Emekli maaşlarının bayram öncesinden hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı, milyonlarca emekli tarafından merak edilen konular arasında yer alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında müjdeli haber geldi ve hem ikramiye hem de maaşların yatacağı tarihler netleşti. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden bayram öncesi emekli maaşlarının yatırılacağı tarihi paylaştı. Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Buna göre; Hem bayram ikramiyeleri hem de SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
SSK kapsamındaki emeklilerin Mayıs dönemi aylıkları ve bayram ikramiyeleri şu tarihlerde yatırılacak:
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde,
Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklar.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için belirlenen tarihler şöyledir:
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini hesaplarında görecekler.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde ödenecek.