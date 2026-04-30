Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
30.04.2026 16:20
Aydın Kayar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasalar yılın dördüncü enflasyon verisine kilitlendi. Milyonlarca çalışanın maaş zammından kira artış oranlarına ve piyasa fiyatlamalarına kadar her alanı doğrudan etkileyecek olan 2026 nisan ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler öncesinde piyasa anketleri ve ekonomistlerin tahminleri de şekillenmeye başladı. İşte nisan ayı enflasyon açıklanma tarihi ve beklentilere dair tüm ayrıntılar.
NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşıyor. 2026 yılı takvimine göre nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.
Normal şartlarda veriler her ayın 3'ünde açıklanırken, 3 Mayıs tarihinin bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle resmi duyuru ilk iş günü olan pazartesi sabahı yapılacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.