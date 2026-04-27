FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi belli oldu
27.04.2026 15:35
Aydın Kayar
Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcılarının heyecanla beklediği 2026 Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı yeni adım, piyasaların yönünü tayin edecek. Kritik karar öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2026 FED nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren FED faiz kararının nisan ayında ne yönde olacağıyla ilgili ekonomistlerin öngörüleri açıklandı. Peki, nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın üçüncü faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararı 29 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl devam edeceğini öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.