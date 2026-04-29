FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? 2026 FED nisan ayı faiz kararı
29.04.2026 09:24
Aydın Kayar
ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı faiz kararı için yatırımcılar bekleyişini sürdürüyor.
Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Altın fiyatlarından dolar endeksine, kripto paralardan küresel borsalara kadar tüm yatırım araçlarının kaderini tayin edecek olan FED faiz kararı bu akşam açıklanacak. Peki, nisan ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın üçüncü faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararı 29 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl devam edeceğini öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.