Petrol fiyatları 25 Mayıs: Petrol fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı ne kadar?

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalar etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde ilerlediğini bildirdi.

İyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini belirten Trump, anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu gelişmeler, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanması ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik uzlaşıya yaklaşabileceği beklentilerini güçlendirdi.