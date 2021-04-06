Gamestop hisseleri yüzde 12 düştü

ABD'de toplu hareket eden bireysel yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisseler arasında yer alan Gamestop hisseleri, 1 milyar dolarlık hisse satış planı ile yüzde 12 düştü.

CNBC'de yer alan habere göre şirket; sosyal haber sitesi Reddit üzerinde bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının yaptığı yüklü miktarda yatırımla bir yükseliş yaşamıştı.



Video oyun şirketi, 3,5 milyon adet hisse satarak iş modelini e-ticarete dönüştüreceğini duyurmuştu. Bu yıl yüzde 900 değer kazanan şirket hisseleri perşembe günü 191,45 dolardan kapanmıştı.