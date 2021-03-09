GameStop hisseleri yüzde 40'ın üzerinde yükseldi

Reddit gibi internet forumlarında örgütlenen küçük yatırımcılar, geçtiğimiz aylarda GameStop ve AMC Entertainment gibi bazı küçük şirketlerin hisselerinde büyük dalgalanmalara sebep oldu.

GameStop hisseleri dünü yüzde 41.2 primle 194 bin 50 dolarda kapatarak 1 Şubat'tan beri olan en yüksek kapanış seviyesine ulaşmış oldu.

Hisselerin yükselmesinin bir diğer sebebi de hissedarların ABD'li online evcil hayvan maması şirketi Chewy kurucusu Ryan Cohen'i GameStop'ı e-ticaret iş modeline geçirmesi için yeni strateji komitesinin başına geçirmeleri oldu. GameSpot hisseleri gün içinde yüzde 53 kadar kazanım gösterdi.



Reddit internet sitesinin Wallstreetbets sayfasında toplanan küçük yatırımcıların etkisiyle diğer bazı şirket hisseleri de yükseldi. AMC Entertainment yüzde 15.4 yükselirken, kulaklık üreticisi Koss Corp yüzde 27.5 kazanım gösterdi ve Rocket Companies yüzde 3.0 arttı.



Bazı piyasa gözlemcileri, ABD Senatosu'nun geçen hafta sonu geçirdiği, içinde her ABD'liye bin 400 dolarlık ödeme desteği de bulunan 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketinin hisse senetlerinin yükselmesinde payının olabileceğini belirttiler.