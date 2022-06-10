Gate.io Türkiye Genel Müdürlüğüne Kafkas Sönmez atandı

Gate.io’nun yoğun genişleme stratejilerini de duyurduğu 9. yıl kutlamalarının ardından Türkiye ve büyük pazarlardaki planlarını açıkladı.

Yol haritası kapsamında Gate.io Türkiye’nin Genel Müdür koltuğuna sektörün deneyimli ismi Kafkas Sönmez getirildi. Sönmez’in atamasını takiben Pazarlama Direktörü, Operasyon Direktörü gibi yeni atamaların da açıklanacağı duyuruldu.



Gate.io Küresel İletişim Başkanı Dion Guillaume, “Gate.io olarak Türkiye'yi büyümemiz için kilit bir pazar olarak görüyoruz. Bu kapsamda Kafkas'ın ekibe katıldığını duyurmaktan ekip olarak heyecan duyuyoruz.



Gate.io Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez

Genişleme stratejimizin bir parçası olarak, önemli pazarlardaki kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha fazla odaklanıyoruz. Daha iyi bir genel kullanıcı ve topluluk deneyimi için etkili olacağına inanıyorum.

Kafkas Sönmez’in bu atamasının stratejik hedeflerimiz için önemli buluyoruz. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.



Gate.io’yu Türkiye’deki en iyi kripto para borsası yapmayı amaçlıyoruz



Ataması hakkında konuşan Gate.io Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez, "Gate.io ekibine katılmaktan heyecan duyuyorum ve şirketin Türkiye pazarına yönelik vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum.

Son iki yılda kripto endüstrisi hızlı bir büyüme kaydetti ve Gate.io gibi şirketler için Türkiye fırsatlarla dolu önemli bir pazar haline geldi. Bundan sonraki süreçte Genel Müdür olarak ekibimizle Gate.io’yu Türkiye’deki en iyi kripto para borsası yapmak adına büyük bir çaba göstereceğiz’’ dedi.



Gate.io'ya kripto para sektöründeki 7 yıldan fazla deneyimi ve bu alanda önde gelen birkaç şirketle çalışmış olarak katılan Sönmez, son 4 yılını farklı bir platformda çeşitli pozisyonlar da ve son olarak Türkiye Genel Müdürü göreviyle sürdürdü.