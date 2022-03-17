Gayrimenkulde metaverse dönemi

Kripto paralar, NFT’ler ve Oyun endüstrisine ek olarak AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) destekli Metaverse (Öte Evren) kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte en çok yatırım yapılan alan sanal arsalar olmaya başladı.

Sanal arsaların nasıl bir değer yarattığı, kira gelirinin nasıl oluşacağı, değere etki eden faktörlerin ne olduğu, hangi sanal arsaların değerleneceği, hangi Metaverse ortamlarından satın alma yapılabileceği gibi konular yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Metaverse bütün dünya için yeni bir kavram olmasına rağmen gayrimenkul sektöründe inovatif konularda öncü rolü üstlenen GİSP bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek için NTV, Esas Gayrimenkul, Mars Investment, Denge Gayrimenkul Değerleme ve RENSDAO sponsorluğunda "Metaverse ve Gayrimenkul" zirvesini düzenledi.



Fiziki ve online katılımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıda, açılış konuşmasını GİSP Başkanı Hakan Gümüş yaptı ve sanal arsa yatırımı yapmadan önce dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Konuşmacılardan Ozan Sönmez, ‘Metaverse Ütopya mı Distopya mı?’ sunumu ile öngörülerini aktarırken, Alphan Manas (Metaverse Union), Emrah Kaya (Youtholding), Burak Soylu (HAR Group, Roofstacks) Metaverse hakkında görüşlerini katılımcılar ile paylaştılar, NFT Pazarı ve Metaverse konulu sunumu ile Alemşah Öztürk (4129 Grey) Metaverse’te Kent Gelişimi konulu sunumu ile Bünyamin Emeç (XBOTEX) Hayaller Metaverse konulu sunumu ile Ali Erhan Tamer (Colony), Metaverse’u Doğru İnşa Etmek konulu sunumu ile Ergi Şener (Sabancı Üniversitesi) öngörülerini katılımcılar ile paylaştılar.

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde ise Metaverse ve Gayrimenkul konulu panelde Erden Timur (NEF), Hakan Gümüş (Bosphorus Invest), Görkem Öğüt (ENDEKSA), Nevzat Yavan (ESAS Gayrimenkul) metaverse konusunun gayrimenkul sektörünü nasıl etkileyeceği konusunu tartıştılar.

‘Metaverse’ten Arsa Nasıl Alınır? konulu sunumu ile Aybars Dorman (BiLira) katılımcılara bilgi verirken, Metaverse’te Mimari Proje Nasıl Geliştirilir? konulu sunumları ile Filiz Dağ (Dijital Rönesans), Alper Derinboğaz (Salon Alper Derinboğaz), Ecem Dilan Köse (Bilkent Üni), Zeynep Demirhan (TOBB ETÜ) katılımcılara görüşlerini aktardılar.

‘Metaverse’te Gayrimenkul Değerlemesi’ konulu sunumu ile Baki Budakoğlu (Denge Değerleme), Metaverse’un Hukuki Boyutu konulu sunumu ile Selma Karaduman (Karaduman Hukuk) katılımcılara merak ettikleri konularda derinlemesine bilgiler verdi.

Zirvenin sonunda Metaverse Toplu Deneyimi ve Metaverse ortamına toplu giriş yapılarak katılımcıların bu sanal dünyayı deneyimlemesi sağlandı.

