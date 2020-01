GAZBİR Başkanı kaçak doğalgaz kullananları uyardı: Ciddi cezası var

Türkiye Doğagaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yaptığı açıklamada, genişleme yatırımlarıyla şu an 81 il ve 550 yerleşim yerinde doğalgaz kullanım imkanı bulunduğuna işaret etti.



Bu yıl itibarıyla 66,9 milyon vatandaşın gaz kullanabildiğini bildiren Arslan, "2020-2022 yatırım programı kapsamında yaklaşık 2 milyar lira yatırımla 100 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık. Bu, yaklaşık 1,8 milyon vatandaşımızın daha doğalgaz kullanım imkanına kavuşması anlamına geliyor. Sektör olarak geçtiğimiz 5 yılda şebeke ve abone sayısı açısından her yıl ortalama yüzde 8'lik bir büyüme trendimiz var" ifadelerini kullandı.



Arslan, hızlı büyüme ve ilk kez doğalgaz kullanan abone sayısının artışıyla bazı sorunların ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:



"Özellikle doğalgaz arzının yeni sağlandığı doğu bölgelerinde kaçak doğalgaz kullanımında ciddi artışlar var. Özellikle sayaçlara yapılan müdahalelerle eksik ölçüme sebebiyet verildiği görülüyor. Önceki yıllarda kaçak elektrik kullanımındaki alışkanlıkların doğalgaz kullanımında da devam ettirilmesi gibi olumsuz bir eğilim söz konusu. Dağıtım şirketlerimizin uzman ekipleri yerinde incelemelerle bu tür durumları kolaylıkla tespit edebiliyor. Yeni teknoloji ve uygulamalar hane doğalgaz tüketiminin olması gerekenin altında gerçekleşmesi halinde bu durumun takibini ve bu tüketiciler için özel incelemeler yapabilmemizi mümkün hale getirdi. Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Doğalgaz ancak gerekli tedbirler alındığında güvenli bir enerji kaynağıdır. İç tesisatta proje dışı tadilat, yakıcı cihazların periyodik bakımlarının yapılmaması, sayaca müdahale edilerek kaçak doğalgaz kullanımı gibi durumlar maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor."



"Yaptığımız incelemelerde özellikle tesisat firmalarında mevcut veya eski çalışanların vatandaşları kaçak gaz kullanımına teşvik ettiğini görüyoruz." ifadesini kullanan Arslan, bu kişiler hakkında gerekli yasal süreçleri başlattıklarını bildirdi. Arslan, vatandaşlara, "Bu tür sahtekarlıklara kesinlikle inanmayın, bu tür tekliflere inanan vatandaşlarımız ciddi maddi cezalara muhatap olabilirler." uyarısında bulundu.



Arslan, ayrıca yapılan izinsiz kazılarda doğalgaz hatlarına zarar verildiğine dikkati çekerek, valilik ve belediyeleri kazı çalışmaları öncesinde doğalgaz dağıtım şirketleriyle iletişime geçmeye çağırdı.



