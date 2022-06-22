Gaziantep-Berlin sürdürülebilirlik hattı

Alman İşbirliği Kurumu ve Gaziantep Sanayi Odası ortaklığında yürütülen “İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi” projesi kapsamında Türkiye'deki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı'na hazırlanması için ilk defa “Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü” verilmeye başlandı. Mentörlük hizmeti çerçevesinde belirlenen 30 firmaya 16 hafta boyunca haftada iki saat olmak üzere gerçekleştirilecek ziyaretlerle destek verilecek.



Süreç sonunda her firmaya “Verimlilik ve Yeşil Yol Haritası” hazırlanacak. Bu hizmetlerden faydalanacak işletmeler yine proje kapsamında yetiştirilecek “dijital dönüşüm uzmanlarını” istihdam ederek mentörlük hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak. Bu uzmanları istihdam eden şirketler altı aya kadar asgari ücretin yüzde 80’i oranında maaş desteği verilecek.



Bu ziyaretlerde Avrupa Yeşil Mutabakatı, atık yönetimi, karbon ayak izinin hesaplanması, yeşil enerji sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması, su ayak izi eğitimleri ve yeşil etiket konularında bilgilendirmeler yapılacak.