Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri yüzde 52,3 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi.

Anadolu Ajansı 10.06.2020 - 16:31

Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri yüzde 52,3 düştü

İlişkili Haberler

Rusya'da günde 1500 vakayla normalleşme

Rusya'da günde 1500 vakayla normalleşme

Doğalgazın ithalatı da tüketimi de düştü

Doğalgazın ithalatı da tüketimi de düştü

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

Gazprom Bulgaristan'a yüzde 40 indirim yaptı

Gazprom Bulgaristan'a yüzde 40 indirim yaptı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi ise ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 52,3 azaldı ve 8,3 milyar dolar oldu.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğalgaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

VİDEO: KARANTİNA 3 MİLYON CAN KURTARDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...