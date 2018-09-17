Rus enerji şirketi Gazprom'un 1 Ocak-15 Eylül tarihlerinde doğalgaz üretimi ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ihracatı arttı.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin doğalgaz üretiminin 1 Ocak-15 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artarak, 344 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.



Şirketin bu dönemde BDT dışı doğalgaz ihracatının da yüzde 5,8 artışla 141,3 milyar metreküpe yükseldiği bildirildi.



Şirketin iç pazarda sattığı doğalgaz miktarında da yüzde 5,2 artış olduğu ifade edildi.



Gazprom Başkanı Aleksey Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2018 sonuna kadar Avrupa'ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek ihracatta rekor seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtmişti.



Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor. Şirket, geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.