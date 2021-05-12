Gebze Center AVM'ye üç ayrı kategoride uluslararası ödül

Gebze’nin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na bağlı Gebze Center AVM, pandemi döneminde bölge halkını üst düzey pandemi önlemleri alındığı nostaljik bir organizasyon ile buluşturdu. Gebze Center AVM başarılı geçen bu örnek etkinlikle Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde 3 kategoride altın ödül almaya hak kazandı.



3 kategoride altın ödül kazanan Arabalı Açık Hava Sinema Günleri etkinliğine 3 günde yaklaşık 2000 kişi katıldı.



SOSYAL MESAFELİ ETKİNLİK



Gebze Center AVM, sorumlu marka anlayışı ile faaliyetlerini pandemi döneminde de aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kapanma döneminde sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlar, eğlenceli videolar ve dijital çocuk atölyeleriyle ziyaretçileriyle buluşan Gebze Center AVM geçtiğimiz Haziran ayında bölgedeki ilk Arabalı Açıkhava Sinema Günleri etkinliğini düzenledi. Etkinlik kapsamında arabaların ön kısmı için özel olarak maskeler tasarlandı ve bu doğrultuda gelen misafirlere özel hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.



Pandemi döneminde güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Gebze Center AVM, uygulamaya aldığı hijyen ve güvenlik önlemleriyle de TSE-COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında güvenli hizmet belgesi de almaya hak kazanmıştır.

"TSE COVİD-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ" ALAN İLK AVM



Doğuş GYO CEO’su Çağan Erkan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Pandemi döneminde Doğuş GYO bünyesindeki tüm gayrimenkullerimizde önceliğimiz güvenli sosyal alanlar sağlamak oldu. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında başta iç mekanlarımızda yüzde 100 temiz hava sağlamak üzere gereken her türlü tedbiri almaya ve yatırımlarımızı bu yönde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Her hafta İl ve İlçe Denetim Komisyonları tarafından yapılan tüm denetimlerden en yüksek puanı alan Gebze Center AVM, Kocaeli’nde Türk Standartları Enstitüsü’nden "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" alan ilk AVM oldu. Güvenli çalışma, alışveriş ve sosyal alanlarıyla örnek bir AVM olan Gebze Center bünyesinde yürüttüğümüz arabalı açık hava sineması etkinliğinin Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde 3 kategoride altın ödüle layık görülmesinden son derece mutluyuz. Dünya standartlarındaki uygulamalarımız ve aldığımız üst düzey pandemi önlemleri çerçevesinde çok yakında misafirlerimizle sağlıkla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

FİBA CP Yönetim Kurulu Üyesi&CEO’su Yurdaer Kahraman, global çapta yaşanan pandemi döneminde güvenli ve sağlıklı alışverişin merkezi olmayı hedefleyen Gebze Center AVM’nin aldığı ödül ile ilgili şunları paylaştı; “FİBA CPM AVM Kiralama ve Yönetim şirketimiz’in her projesi gibi Doğuş GYO yatırımı olan Gebze Center da bizim için çok özel bir projedir. Gebze Center’ın bölgeye her zaman katma değer sağlayan ve bölge halkına en iyi şekilde hizmet vermeyi misyon edinmiş bir kültürü var. Bu yaklaşımla yön verilen çalışmaların Uluslararası geçerliliği olan en önemli kurumlardan birisi Hermes Creative Awards tarafından da 3 ayrı dalda altın ödül ile taçlandırılması bizi ayrıca mutlu etti. Ekiplerimiz arasındaki sinerjinin, hedeflediğimiz sürdürülebilir başarının ve daima yenilikleri takip etmemizi sağlayan yüksek motivasyonumuzun, bizleri çok daha güzel ödüllerle buluşturacağına inanıyorum.”