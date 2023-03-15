Geçici işçilere kadro yasası Meclis'ten geçti mi, ne zaman geçecek? Bakan Bilgin tarih verdi

Geçici işçilere kadro düzenlemesiyle ilgili son durum yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Meclis'e gelen düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı, kadro bekleyen işçiler tarafından sorgulanıyor. Peki, geçici işçilere kadro yasası Meclis'ten geçti mi, ne zaman geçecek?



GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?



Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;



"Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."



Buna göre; Geçici işçiye kadro düzenlemesinin bu hafta Meclis gündeminde yer alması ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

"EN KIDEMLİLER KADROYA ALINSIN"



Bilgin, Meclis Başkanlığına sunulması öngörülen geçici işçilere yönelik kanun teklifinin içeriğine yönelik soru üzerine, "Devlette norm kadrolar var, bir de geçici işçiler var. Devletin, norm kadroya eleman alırken kıdem sırasına göre mevcut geçici işçilerden almasını önerdik. Şart; çalışma süresi, en kıdemli olanlar alınsın." ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMA SÜRESİNDE ALT SINIR OLACAK MI?



"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini verdi.